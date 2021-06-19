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19.06.2021 (21:30)

С танкистами армейского корпуса Балтийского флота проводятся занятия по легководолазной подготовке

Свыше 200 танкистов танковых подразделений армейского корпуса Балтийского флота проходят занятия по легководолазной подготовке на учебно-тренировочном комплексе, расположенном в городе Советске Калининградской области.

На первом этапе подготовки танкисты изучили методику погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, требования безопасности, порядок действий в различных ситуациях под водой, способах и правилах подводной эвакуации.

Под водой военнослужащие выполняют продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перенос трака гусеницы танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

Всего экипажам танковых подразделений предстоит выполнить по десять погружений и самостоятельных всплытий на затопляемых тренажёрах, также танкисты отрабатывают алгоритм действий в случае кислородного голодания и преодоления психологического барьера, который может возникнуть в воде и закрытом пространстве.

Финальной стадией подготовки военнослужащих танковых подразделений является преодоление водных преград и подводное вождение танков Т-72Б3М, на вододроме под городом Гусев, которое стартует в начале следующего месяца.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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