19.06.2021 (21:00)

В армейском корпусе Балтийского флота подвели предварительные итоги спартакиады

В армейском корпусе Балтийского флота подвели предварительные итоги спартакиады за первое полугодие 2021 года по военно-прикладным видам спорта.

Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди подразделений армейского корпуса проходила в течение всего зимнего периода обучения и не прекращалась во время межсезонного обслуживания техники. Спортивные соревнования в объединении включали в себя: состязания по гиревому спорту, армейскому рукопашному бою, беговым дистанциям, спортивному ориентированию, офицерскому троеборью, стрельбе из штатного оружия, волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Призёрам каждых соревнований присваивали баллы в общекомандную таблицу спартакиады.

По итогам спартакиады по военно-прикладным видам спорта первое место завоевал 1 мотострелковый батальон одного из мотострелковых полков, второе место занял батальон разведки вновь созданной мотострелковой дивизии, третье место – батальон материального обеспечения.

Также личный состав армейского корпуса Балтийского флота в течение года принимал участие в спортивных и военно-прикладных состязаниях среди силовых ведомств региона, где в большинстве случаев занимал лидирующие и призовые места.



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