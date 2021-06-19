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19.06.2021 (20:30)

В Подмосковье гранатометчики танковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы гранатометных расчетов в рамках сборов.

В ходе боевые стрельб гранатометчики ввели огонь по мишеням, имитирующим тяжело бронированную технику из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Динамические мишени на рельсовых платформах находились на расстоянии от 600 до 1000 метров и двигались вдоль мишенного поля со скоростью около 15-20 километров в час, что усложняло прицеливание военнослужащих.

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» отразили наступление живой силы противника. Солдаты вели огонь на расстоянии от 1000 до 1500 метров.

Всего гранатометчики выполнили более 200 выстрелов и уничтожили свыше 150 мишеней, имитирующих танки и живую силу противника. В ротном тактическом учении приняло участие более 300 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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