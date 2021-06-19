19.06.2021 (20:15)

Военные моряки в Санкт-Петербурге ознакомятся с видеоматериалами Президентской библиотеки о Великой Отечественной войне

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомятся с видеоматериалами Президентской библиотеки о Великой Отечественной войне.

На портале Президентской библиотеки в преддверии Дня памяти и скорби транслируются фильмы, лекции и экскурсии, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, показ фильма «Москва – Берлин. Завтра – война» накануне 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны позволит погрузиться в предвоенную атмосферу, которая царила в СССР и Германии, находившимися в шаге от самой масштабной катастрофы XX века.

В видеофильме «Победа на всех одна» речь идёт о неоценимом вкладе в победу в Великой Отечественной войне всех шестнадцати социалистических республик, входивших в СССР, о единой борьбе народов с фашизмом; демонстрируются фотографии памятников, воинских мемориальных кладбищ, обелисков, посвящённых Победе.

Кинокартина «С молитвой о павших» рассказывает о храме-памятнике святых мучеников Адриана и Наталии, который посвящён погибшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда от немецких захватчиков. Приход храма ведёт активную деятельность по увековечению памяти погибших защитников Ленинграда: создан Музей воинской славы «ДОТ», вокруг храма разбит мемориальный парк. Фильм касается и нравственных сторон. Так, настоятель храма протоиерей Михаил Стрельников высказывает своё мнение: в чём смысл потерь и почему происходят страшные войны.

Документальный фильм «Библиотечный фронт 1941–1945», созданный Президентской библиотекой совместно с Библиотечной Ассамблеей Евразии, посвящён вкладу библиотек СССР в победу над фашизмом. В фильме показана деятельность республиканских библиотек (в настоящее время – национальных библиотек стран СНГ) в период с 1941 по 1945 год на оккупированных территориях, на линии фронта, в тылу. Документальную основу фильма составили дневники, письма, телеграммы, воспоминания очевидцев и участников, работавших в 1941–1945 годы в библиотеках.

На вебинаре Президентской библиотеки «22 июня – День памяти и скорби» будет дан обзор материалов из фонда Президентской библиотеки – исторических исследований, периодических изданий, архивных документов, текстов стихов и песен, а также визуальных материалов: карт, открыток и фотографий, посвящённых Великой Отечественной войне. Особое внимание уделено материалам, рассказывающим об обороне и блокаде Ленинграда.



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