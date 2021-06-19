19.06.2021 (20:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии, проведена торжественная церемония, посвященная 191 выпуску офицеров

Сегодня на площади Ленина в г. Санкт - Петербурге состоялась торжественная церемония 191-го выпуска офицеров Михайловской военной артиллерийской академии. Порядка 600 квалифицированных офицеров пополнят ряды Вооруженных сил Российской Федерации и армий иностранных государств. 191 молодой лейтенант и 25 офицеров завершили обучение с медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и дипломом с отличием. 104 выпускника окончили академию с дипломом с отличием.

В числе выпускников 2021 года семь лауреатов премии (стипендий) Министерства обороны РФ, пять мастеров спорта России, шесть кандидатов в мастера спорта России, 127 спортсменов-разрядников по военно-прикладным видам спорта.

В церемонии вручения медалей, дипломов и нагрудных знаков выпускникам приняли участие почётные гости и офицеры академии. Начальник штаба - первый заместитель начальника РВиА Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Медведский зачитал поздравление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу выпускникам академии.

В своем выступлении начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев отметил: «Не сомневаюсь, что вы никогда не забудете время обучения в стенах прославленной Михайловской военной артиллерийской академии, своих командиров и преподавателей, с честью и достоинством будете нести высокое звание офицера. Выражаю уверенность в том, что вы внесете достойный вклад в поддержание боевой готовности соединений и объединений, где вы будете нести службу на благо Отечества».

От имени начальников академии прошлых лет выпускников поздравил генерал-лейтенант Владимир Дятлов. После вручения дипломов состоялась церемония прощания с Боевым Знаменем Военной академии, по окончанию которой выпускники, обратившись к командованию и ветеранам, заверили их о своей готовности продолжать славные традиции офицеров михайловцев.

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