19.06.2021 (19:45)

Экипажи противолодочных самолётов Северного флота отработали бомбометание по условным подводным лодкам на морском полигоне

На Северном флоте прошло лётное тактическое учение отдельного смешанного авиаполка по обеспечению дальнего противолодочного охранения сил флота. В учении было задействовано более тридцати экипажей самолётов противолодочной и военно-транспортной авиации. Они отработали приведение в высшие степени боеготовности, вывод сил из-под удара условного противника и рассредоточение на запасные аэродромы, а также выполнили полный спектр противолодочных задач в Баренцевом море.

Экипажи самолётов Ил-38 и Ту-142 в морских полигонах боевой подготовки флота отработали поиск, обнаружение и условное уничтожение атомных подводных лодок и фактической постановкой барьеров из радиогидроакустических буёв. В учении также участвовали экипажи атомных подводных лодок подводных сил Северного флота, выполняющие задачи боевой подготовки в Баренцевом море. Они играли роль условного подводного противника, которого должны были обнаружить и условно уничтожить морские лётчики.

На полигоне Лумбовский, расположенном на побережье Кольского полуострова лётчики-противолодочники выполнили боевые упражнения с применением авиационного противолодочного оружия. Они отработали бомбометание глубинных авиабомб по мишенным позициям на морском полигоне.

По предварительной оценке командования Северного флота все поставленные задачи лётного тактического учения противолодочной авиации были успешно выполнены.



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