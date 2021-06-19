19.06.2021 (17:20)

В Калининграде состоялся 58-й выпуск офицеров Военно-Морского флота



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Калининграде состоялся 58-й выпуск офицеров Военно-Морского флота

Сегодня на плацу Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» прошла торжественная церемония выпуска офицеров Военно-Морского Флота России.

Среди выпускников – представители более чем десяти регионов России: Ставропольского, Камчатского, Приморского, Краснодарского краёв; Республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия; Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской областей.

Из 120 выпускников 2021 года 4 курсанта окончили филиал с отличием и медалью Министерства обороны «За отличное окончание ВУЗа», 19 выпускников получили красный диплом, 6 курсантов, за время обучения, прошли профессиональную переподготовку и получили второй диплом военного переводчика. 12 курсанток-девушек так же получили лейтенантские погоны и кортики

Более 20 стоящих сегодня в строю выпускников являются продолжателями военных династий».

Особенностью выпуска в военно-морских вузах России является то, что выпускники именно «производятся в офицеры». Поэтому изначально построение проходит в курсантской форме и лишь после вручения погон и кортиков выпускники переодеваются в офицерскую форму.

После вноса Боевого Знамени и встречи командующего флотом началась церемония вручения атрибутов офицера ВМФ. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, вручил лейтенантские погоны и кортики 23 молодым офицерам, закончившим Калининградский филиал с золотыми медалями и красными дипломами. Другим выпускникам атрибуты вручали адмиралы, прошедшие военную службу на кораблях и подводных лодках ВМФ России.

Затем курсанты покинули плац для переодевания, а для гостей и родственников выпускников выступил военный оркестр и рота почетного караула филиала.

Завершив переодевание, по сложившейся традиции, выпускники 2021 года исполнили песню «Флагманский марш», после чего простились с Боевым Знаменем филиала и прошли торжественным маршем. В завершение мероприятия на ступенях «Сквера адмиралов» прошло общее фотографирование.

Начальник филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде контр-адмирал Вячеслав Сытник отметил, что 80 % сегодняшних выпускников продолжат службу на кораблях, подводных лодках и в частях военно-морского флота России. Оставшаяся часть будет направлена служить в соединения Пограничного управления ФСБ и в других видах и родах войск.

Старейшее высшее учебное заведение региона – Калининградский филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде готовит офицеров - специалистов командно-инженерного профиля по соответствующим специальностям подготовки с присвоением воинского звания «лейтенант» и квалификации «инженер».

Военно-морское учебное заведение в Калининграде было основано в 1948 году. За время существования из него было выпущено более 18,5 тысяч офицеров и мичманов. Из них 82 стали адмиралами и генералами. Более 600 выпускников стали командирами надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России.

Все мероприятия проводились на территории филиала с учетом введенных в Калининградской области ограничений по коронавирусной инфекции. На территорию учебного заведения родители и гости допускались после предъявления сертификата о вакцинации и контрольного замера температуры тела.

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