19.06.2021 (19:30)

На учении под Нижнем Новгороде разведчики ЗВО выполнили десантирование в тыл условного противника

Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа, выполнили десантирование парашютным способом в тыл условного противника в рамках тактического учения на полигоне Мулино Нижегородской области.

Десантирование выполнялось военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолёта Ми-8 с высоты от 600 до 1200 метров, с использованием парашютных систем Д-10. После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: сбор группы в точке приземления и занятие круговой обороны, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, а также совершение марша в полном боевом снаряжении в район сбора.

Также отрабатываются такие немаловажные для разведчиков навыки, как стрельба по наземным целям с борта вертолёта и во время снижения на парашюте, поиск грузов при помощи маркерных передатчиков и поисковых приемников, маскировка следов приземления.

Всего в тактических учениях задействовано свыше 200 военнослужащих разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.



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