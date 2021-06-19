19.06.2021 (19:15)

В Ленинградской области гранатометчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили колонну бронетехники условного противника

В ходе проведения сборов с гранатометчиками, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, выполнили упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов по появляющимся и движущимся целям.

При сдаче проверки военнослужащие поразили около 150 различных мишеней, имитирующих танки и бронетранспортеры условного противника, расположенные на расстоянии от 50 до 100 метров. Упражнения выполнялись индивидуально каждым обучаемым из различных положений, в дневное и ночное время суток.

Военнослужащие продемонстрировали навыки скрытного перемещения на поле боя, оборудования и маскировки подручными средствами огневых позиций, определения расстояния до цели и внесения поправок для ведения огня в соответствующих метеорологических условиях.

В ходе сборов, с гранатометчиками будет проведено порядка 50 практических и теоретических занятий. В них задействованы более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.



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