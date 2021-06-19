19.06.2021 (19:00)

Пожарные расчеты общевойсковой армии ЗВО провели тренировку по ликвидации пожара

В Ленинградской области военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели комплексную тренировку по предупреждению и ликвидации последствий природных очагов возгорания.

В ходе тренировки пожарные команды были подняты по тревоге и совершили марш в район условного возгорания лесного массива вблизи парка боевых машин и складов горюче-смазочных материалов. Военнослужащие практически отработали действия при пожаротушении, эвакуации штатной бронетехники, выводе личного состава из задымленных помещений, оказании первой медицинской помощи при условном получении военнослужащими ожогов и отравлении угарным газом.

Кроме того, тренировка прошла в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использование средств имитации возгорания и подрыва

Всего, в мероприятиях было задействовано более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.



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