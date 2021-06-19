19.06.2021 (17:30)
В Военной академии связи имени С.М.Буденого состоялся 121 выпуск офицеров
В Военной академии связи имени С.М.Буденого прошли торжества, посвященные 121-му выпуск офицеров.
В этом году из Военной академии связи выпустились более 670 военнослужащих, которые прошли обучение по программам магистратуры и специалитета.
Академия, являясь базовой учебно-методической организацией по подготовке военных кадров для государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по специальностям связи, в 2021 году выпускает 44 офицера-связиста для войск связи стран ОДКБ.
С напутственным словом к выпускникам обратился начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он высоко оценил уровень подготовки сегодняшних выпускников, пожелал им успехов в становлении, успехов на новых местах службы и выразил признательность профессорско-преподавательскому составу учебного заведения.
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного» Министерства обороны Российской Федерации – одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации практически для всех федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федеральной службы охраны. Важным направлением деятельности академии является подготовка специалистов для вооруженных сил 39 иностранных государств.