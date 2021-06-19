19.06.2021 (16:20)

В Военной академии ВКО прошел выпуск молодых офицеров и слушателей



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Военной академии ВКО прошел выпуск молодых офицеров и слушателей

Сегодня в Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Героя Советского Союза Г. К. Жукова состоялся выпуск молодых офицеров и слушателей.

Из стен академии выпустилось более 300 лейтенантов, из их числа более 60 представителей иностранных государств из более чем 20 стран. Также впервые в истории академии прошел выпуск девушек.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации – командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-полковник Юрий Грехов поздравил с успешным завершением обучения и пожелал скорейшего прибытия в войска, отметив, что боеготовность и уровень подготовки Воздушно-космических сил значительно улучшиться.

«Личный состав Воздушно-космических сил следуя славным боевым традициям сегодня с честью выполняет важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности нашего государства. Полностью уверен, что и вы внесете свой весомый вклад в обеспечение военной безопасности России» - отметил генерал-полковник Юрий Грехов.

На площади Маршала Советского Союза выпускникам были вручены погоны лейтенантов, после чего на плацу академии состоялось вручение дипломов об окончании обучения. Из стен академии выпустилось более 300 военнослужащих. 20 выпускников получили золотые медали и более 40 дипломы с отличием. Офицерские звания получили и 30 девушек-военнослужащих, окончившие академию по специальности «эксплуатация автоматизированных систем управления». Одной из девушек, окончивших академию с золотой медалью лейтенанту Анне Шоромовой во время мероприятия, были вручены ключи от квартиры.

По окончании концертной программы выпускник академии лейтенант Виталий Хребтов сделал предложение своей девушке на глазах у всех присутствующих.

Военная академия на настоящий момент является основоположницей теории воздушно-космической обороны, единственным в Вооруженных Силах РФ и стран СНГ учебным заведением с крупным научным и учебно-методическим центром по проблемам комплексной воздушно-космической обороны страны.

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