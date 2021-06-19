Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.06.2021 (17:00)

В хабаровском соединении 12 Главного управления Минобороны России стартовал всеармейский этап конкурса «Аварийный район»

Под Хабаровском состоялось торжественное открытие всеармейского этапа конкурса профессионального мастерства среди аварийно-спасательных формирований «Аварийный район».

120 спасателей в составе 8 команд, представляющие 12 Главное управление, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, МЧС России и Госкорпорацию «РОСАТОМ» вступили в борьбу за звание лучшего подразделения и право представлять Российскую Федерацию на «АрМИ-2021».

Главный судья конкурса «Аварийный район» – заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России контр-адмирал Андрей Субботин – во вступительном слове отметил:

«Вопрос обеспечения безопасности носит комплексный характер и для его решения необходимо объединение усилий различных ведомств и организаций, а также наличие высококвалифицированных и хорошо подготовленных специалистов, в том числе спасателей.

Одной из форм подготовки таких специалистов являются уже ставшие традиционными Армейские игры всеармейского и международного форматов».

На мероприятии присутствовали начальник по взаимодействию с военными структурами аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Алексей Горейко, глава Хабаровского муниципального района Александр Яц, заместитель директора Департамента ядерной и радиационной безопасности организации лицензионной и разрешительной деятельности – начальник отдела аварийной готовности гражданской защиты Госкорпорации «РОСАТОМ» Роман Тюрин.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
Команда Тихоокеанского флота принимает участие во всеармейском этапе конкурса «Аварийный район»
В хабаровском соединении 12-го Главного управления Минобороны России прошла жеребьёвка всеармейского этапа конкурса «Аварийный район»
В хабаровском соединении 12 ГУМО создана уникальная учебно-материальная база для проведения всеармейского этапа конкурса «Аварийный район»
В РВСН продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции

Метки:
Аварийный район , РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false