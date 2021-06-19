19.06.2021 (15:15)

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова состоялся выпуск офицеров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова состоялся выпуск офицеров

Тюменском высшем военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) состоялся выпуск молодых офицеров.

Свыше 250 офицеров получили дипломы об окончании высшего военного учебного заведения. Среди них, восемь золотых медалистов и 22 выпускника с красным дипломом. В одном строю стояли и более 60 иностранных военнослужащих. Кроме того, впервые из стен училища были выпущены офицеры по военной специальности «Применение инженерных подразделений штурма и разграждения».

«Поздравляю вас с окончанием училища и первым офицерским званием. Мы вложили в вас знания, которые вы будите применять войсках. Сегодня стены училища покидают высококвалифицированные специалисты инженерных войск» - сказал начальник училища генерал-майор Дмитрий Евмененко. Также в торжественной церемонии, посвященной выпуску молодых лейтенантов принял участие начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

Торжественный выпуск прошел с соблюдением комплекса противоэпидемических мероприятий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице