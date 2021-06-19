19.06.2021 (14:30)
Военная полиция в Новосибирске организовала демонстрационный показ образцов вооружения
Демонстрационный показ образцов вооружения, военной и специальной техники организовали военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске в ходе проведения патриотической акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» на железнодорожном вокзале города.
Жители и гости сибирской столицы смогли примерить противоударные шлемы «Колпак-1», подержать в руках щиты «Авангард», а также ознакомится с техническими характеристиками электрошоковых устройств «Гюрза» и другими образцами военной и специальной техники.
Кроме того, в ходе проведения акции был развернут пункт отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту в органах военной полиции, где была размещена наглядная информация и агитационные материалы для граждан.
Также военнослужащие военной полиции ЦВО обеспечивали правопорядок и воинскую дисциплину во время проведения патриотической акции на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный.