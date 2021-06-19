19.06.2021 (14:15)

Военные экологи ЦВО собрали более 20 тонн металлолома в Заполярье

Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) собрали более 20 тонн металлолома в поселке Волочанка Таймырского района Красноярского края.

Около 50 металлических бочек, три резервуара объемом в 1 тыс. кубометров, а также трубы собраны и доставлены в места временного хранения. Всего более 20 тонн металлолома. Кроме того, саперы помогли обрушить три металлические конструкции зданий

В ликвидации экологического мусора задействовано более 30 военнослужащих и около 20 единиц специальной и автомобильной техники. В этом году планируется вывезти 600 тонн мусора.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала. Для проживания военнослужащих развернут автономный полевой лагерь.



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