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19.06.2021 (14:00)

Российские военные в Киргизии поздравили многодетную семью с «Днём отца»

Военнослужащие объединённой российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, поздравили отца многодетной семьи с «Днём отца Кыргызстана».

Российские военные вручили многодетному отцу поздравительное письмо от лица командования и личного состава военной базы. Кроме того, военные передали семье, в которой воспитывается семь детей, продуктовые наборы, средства первой необходимости и вещи.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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