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19.06.2021 (13:45)

Прием граждан по личным вопросам состоялся в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Екатеринбурге

19 июня 2021 г. в Екатеринбурге в период информационно-пропагандистской акции «Мы – Армия страны, мы - Армия народа» в Екатеринбурге в мобильной общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации Центрального военного округа на железнодорожной станции «Екатеринбург» состоялся прием граждан по личным вопросам.

В работе приемной приняли участие представители управления кадров, организационно-мобилизационного управления штаба военного округа, ФГКУ «Центральное региональное управление правового обеспечения МО РФ», филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс».

В ходе приема военнослужащим, членам их семей, иным гражданам оказана помощь и даны разъяснения по вопросам прохождения военной службы, жилищного обеспечения, поступления в высшее военное учреждение, оформления запросов в военные архивы о розыске информации по родственникам, участникам Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»
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