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19.06.2021 (12:20)

Военные полицейские ЦВО одержали победу во всеармейском конкурсе «Страж порядка»

Сборная команда военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) одержала победу во всеармейском этапе конкурса «Страж порядка», завершившемся в Подмосковье.

По итогу четырёх этапов конкурса команда военных полицейских ЦВО заняла два первых, одно второе и одно третье место, что позволило уверенно занять первое общекомандное место.

На первом этапе полицейские состязались в мастерстве стрельбы, на втором - преодолении полосы препятствий из семи элементов, на третьем – выполняли нормативы по огневой подготовке (снаряжение магазина патронами и сборку автомата), медицинской подготовке (наложение кровоостанавливающего жгута), радиационной, химической и биологической защите и метанию гранаты на точность. На четвертом этапе команды прошли еще одну полосу препятствий, содержащую около 60 элементов.

Всего всеармейском этапе конкурса «Страж порядка» приняло участие восемь команд, представляющих Западный, Южный, Центральный, Восточный военные округа Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Страж порядка , Военная полиция
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