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19.06.2021 (12:00)

Воинский эшелон с более 200 призывниками отправился из Свердловской области на Дальний Восток

Воинский эшелон с призывниками из Свердловской области отправился сегодня со сборного пункта на Дальний Восток. Более 200 уральских новобранцев пополнят ряды Вооруженных Сил России в воинских частях и соединениях на востоке страны.

Трехразовое горячее питание молодого пополнения на всем пути следования будет осуществляться через вагон-ресторан. Накануне были подготовлены свежие продуктовые запасы – мясная и рыбная продукция, крупы, овощи, фрукты и соки. Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Свердловской области, торжественная отправка новобранцев прошла без участия их родственников и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед отправкой в войска призывники прошли обязательное тестирование на отсутствие COVID-19.

Все призывники на сборных пунктах были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами.

На все время пути следования новобранцы и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призыв
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