19.06.2021 (11:30)

Более 24 тыс. человек посетили масштабную акцию «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» в Екатеринбурге

На вокзале уральской столицы поезд-музей простоял 4 часа. В торжественной встрече приняли участие заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев, представители администрации Екатеринбурга, офицеры штаба военного округа, ветераны, юнармейцы. Оформление вагонов отражает героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил РФ, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

На платформах представлены современные образцы техники и вооружения: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» и другие, а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера». Особый интерес у посетителей вызвал тематический вагон «Победа над невидимым врагом», посвящённый борьбе с COVID-19. В составе эшелона тематический вагон «Дорога памяти», оснащенный терминалами для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и другие. Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов.

На привокзальной площади были развернуты выставка современных образцов вооружения и военной техники, полевые кухни с солдатской кашей, работали выездная общественная приемная Министерства обороны РФ, пункты отбора на военную службу по контракту. Мероприятие сопровождалось концертом артистов ансамбля песни и пляски ЦВО и других творческих коллективов.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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