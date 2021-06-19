19.06.2021 (18:45)

Медицинские работники Академии Генштаба получили награды и поздравления в канун профессионального праздника

Медицинские работники Военной академии Генерального штаба получили награды и поздравления в канун наступающего профессионального праздника – Дня медицинского работника, который отмечается 20 июня.

"От имени командования и нашего профсоюза хочу поблагодарить коллектив медицинской службы и поликлиники за ваш нелегкий и такой нужный всем нам труд, благодаря которому мы можем успешно противостоять вызовам времени. Без вашей самоотверженности нам бы не удалось так эффективно решать проблемы в условиях пандемии, как мы это делали до сих пор", - сказал на церемонии чествования медперсонала председатель профсоюзной организации вуза Сергей Корышов.

Профсоюзный лидер поздравил начальника медслужбы академии подполковника Евгения Шоломона с состоявшимся накануне награждением орденом Пирогова, вручил врачам и медсестрам почетные знаки «За самоотверженную борьбу с COVID-19» и денежные премии, пожелал дальнейших профессиональных успехов и достижений.



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