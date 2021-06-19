19.06.2021 (18:30)

Главком ВМФ России поздравил выпускников высших военно-морских образовательных заведений Военного Учебно-Научного Центра ВМФ на Якорной площади Кронштадта

В городе воинской славы и морской славы Кронштадте – колыбели Российского Флота и морских традиций – на Якорной площади состоялась торжественная церемония ритуал в офицеры, вручения кортиков, погон и дипломов об окончании высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова». В торжественном строю встали свыше 800 выпускников Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института. В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих военно-морских сил из 11 иностранных государств, завершивших обучение в Военном учебно-научном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов лично вручил кортики, дипломы, погоны и медали группе выпускников-медалистов и отличников учебы.

С трибуны, установленной на Якорной площади, Адмирал Николай Евменов поздравил выпускников с окончанием обучения и, в частности, отметил, что «Новому пополнению офицерского корпуса представится честь служить на новых боевых кораблях и подводных лодках, которыми оснащается Военно-Морской Флот России, эксплуатировать технику и вооружение, которые не имеют аналогов в мире по своим возможностям и характеристикам»

«Из стен военно-морских учебных заведений сегодня выпускаются офицеры, которые получили лучшее в мире образование. В практике учебного процесса использовался опыт действий Военно-Морского Флота в Сирийской Арабской Республике, опыт военно-морских учений, кругосветных экспедиций, в том числе и опыт уникальной комплексной арктической экспедиции «Умка 2021». Свои знания выпускники закрепят на практике уже в этом году, принимая участие в крупномасштабных учениях на межвидовом уровне, в дальних походах отрядов боевых корабле и боевой службе подводных лодок, в Главном военно-морском параде», сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, выступая перед выпускниками военно-морских учебных заведений на Якорной площади Кронштадта.

«Выпускникам предстоит нести службу на кораблях ВМФ России выполняющих задачу военно-морского присутствия в дальней морской зоне. Молодые офицеры пополняют ряды дружных коллективов Океанского Военно-Морского Флота России и будут с гордостью продолжать флотские традиции», - сказал Главком ВМФ.

В церемонии, также, приняли участие представители Администрации Санкт-Петербурга и Кронштадта, законодательного Собрания Санкт-Петербурга родные и близкие выпускников, ветераны Военно-Морского Флота, руководство предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, представители военно-дипломатического корпуса.

Открытием торжественной церемонии выпуска офицеров стали три выстрела салютного орудия с корабля Ленинградской военно-морской базы и колокольный звон Кронштадтского Морского собора.

В общей сложности в этом году ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» отправит на надводные корабли, подводные лодки и в части соединений, объединений ВМФ свыше 1000 специалистов, прошедших подготовку по программам высшего и дополнительного профессионального образования.

Свыше 130 офицеров с высшей военной оперативно-тактической подготовкой, закончивших Военно-морскую академию, займут на флотах должности командиров, командиры соединений подводных лодок и надводных кораблей, флагманских специалисты объединений и соединений флота. Высшее образование после пяти лет обучения получили учащиеся Военно-морского и Военно-морского политехнического институтов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». В 2021 году более 600 лейтенантов пополнят ряды офицеров Военно-Морского Флота. Они займут первичные должности на кораблях и в частях ВМФ.

Дипломы, также, вручены 300 офицерам, прошедшим обучение в Военном институте дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Это, прежде всего, будущие командиры подводных лодок и надводных кораблей, флагманские специалисты.

Церемония производства в офицеры проведена под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова. Доклад о готовности проведения торжественного ритуала в адрес Главкома ВМФ произвел начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» вице-адмирал Виктор Соколов.

В честь выпускников высших военно-морских образовательных учреждений Военно-Морского Флота состоялся концерт с участием творческих коллективов Санкт-Петербурга на Якорной площади

Выпускники посетили Кронштадтский Морской собор, где получили духовное напутствие на дальнейшую флотскую службу.

В своем обращении к выпускникам Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов сказал:

Уважаемые ветераны, товарищи офицеры!

«Сегодня в парадном строю на Якорной площади Кронштадта очередной выпуск Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова».

Кадровое обеспечение является важнейшим компонентом морского потенциала страны. Приятно видеть, как продолжает наращивать мощь Военно-Морской Флот, который пополняется кораблями новейших проектов, оснащенными передовым, не имеющим аналогов в мире, оружием. И управлять этим могучим вооружением, военной и специальной техникой, правильно ориентироваться в сложной обстановке современного боя, уметь на многие мили вокруг «прослушивать» океанскую глубину могут только специалисты самой высокой квалификации.

Вашим вкладом в развитие флота и его вооружения и военной техники, достижением значительных научных и практических результатов гордится весь Военно-Морской Флот.

Верность Отечеству и российскому народу, Андреевскому флагу и флотским традициям, выбранному пути, самоотверженность и патриотизм – непреложные принципы исполнения своего долга военными моряками.

Эти важнейшие жизненные ориентиры подкреплены высочайшим профессионализмом и глубокими знаниями, в свою очередь требующими непрерывного и кропотливого труда по самообразованию и самосовершенствованию. Так в итоге вырабатывается способность принимать верные решения и нести ответственность за свои действия.

Ваши товарищи, выпускники прошлых лет сейчас в составе экипажей своих надводных кораблей и подводных лодок успешно выполняют задачи учебно-боевой деятельности. Находятся в дальних морских походах, на боевых службах и боевых дежурствах. Готовятся принять участие в масштабных учениях, которые пройдут в 2021 году.

Где бы Вы ни были, в каких бы сложных обстоятельствах не приходилось Вам действовать, не забывайте: вы – офицеры Флота, и Ваш долг быть первыми во всем. Высоко несите честь и добрую славу родного учебного заведения.

Для Вас, состоявшихся специалистов, дальнейшая флотская служба должна стать призванием, убеждением и смыслом жизни. Только на таких людях держался, держится и в вашем лице будет держаться Флот.

Поздравляю вас с успешным окончанием прославленного Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова» - самого престижного военно-морского вуза страны. Вы проявили целеустремленность и решительность в достижении поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, крепости духа, стойкости и оптимизма, успехов на широкой дороге офицерской службы, и, как говорят моряки, семь футов под килем!»

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице