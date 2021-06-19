Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.06.2021 (11:15)

Мобильный отряд Черноморского флота прибыл в Керчь для оказания помощи жителям города

Мобильный отряд военнослужащих на автомобильной технике повышенной проходимости и грузоподъёмности прибыл в Керчь для оказания помощи жителям города-героя в преодолении последствий стихийного бедствия.

В составе отряда 200 военнослужащих и 10 автомобилей КАМАЗ. По прибытии в Керчь отряд поступит в распоряжение межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации созданного властями полуострова.

Также в городе Ялта оказывает помощь населению в доставке воды, эвакуации и вывоза имущества мобильный отряд в составе около 200 военнослужащих и 10 автомобилей КАМАЗ.

Помимо этого, для обеспечения питьевой водой в Ялту выдвинулась колонна автомобильных цистерн АЦПТ-10 на базе автомобиля КАМАЗ в составе 10 единиц.

Общее количество военнослужащих Черноморского флота сформированных мобильных отрядов, привлечённых для оказания помощи населению Республики Крым составляет порядка 400 военнослужащих и около 30 единиц автомобильной техники.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Республики Крым.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false