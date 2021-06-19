19.06.2021 (16:15)
Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками
Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники.
В составе мобильных отрядов, выполняющих задачи по ликвидации последствий, входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, инженерная техника.
Мобильные отряды прибыли в города Ялта, Керчь и н.п. Олива и сразу приступили к выполнению задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова.
Военнослужащие Черноморского флота осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей.
Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Крыма.