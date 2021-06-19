19.06.2021 (16:15)

Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Оказание помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками

Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники.

В составе мобильных отрядов, выполняющих задачи по ликвидации последствий, входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, инженерная техника.

Мобильные отряды прибыли в города Ялта, Керчь и н.п. Олива и сразу приступили к выполнению задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова.

Военнослужащие Черноморского флота осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Крыма.



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