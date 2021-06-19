19.06.2021 (16:00)

В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского состоялся очередной выпуск офицеров

19 июня 2021 года в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского состоялись торжественные мероприятия, посвященные очередному выпуску офицеров-зенитчиков.

Со словами напутствия перед выпускниками академии выступил исполняющий обязанности начальника академии полковник А.Н.Душкин. От имени Министра обороны Российской Федерации выпускников академии поздравил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант А.П.Леонов. Со словами поздравления к выпускникам обратились представители администрации Смоленской области и города, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Дипломы об окончании академии получили более 400 военнослужащих: выпускники офицерских курсов, очной адъюнктуры, лейтенанты, военнослужащие, прошедшие обучение по программе среднего профессионального образования с присвоением воинского звания «прапорщик», более 120 военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья. 9 выпускников окончили академию с золотой медалью, 57 – с дипломом с отличием.

В завершении торжественной части выпускники простились с Боевым Знаменем академии и, по сложившейся традиции, исполнили прощальную песню выпускников.

После проведения ритуала выпускники возложили корзины с живыми цветами к памятным местам академии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице