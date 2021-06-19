19.06.2021 (15:45)

В Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялся выпуск офицеров

Сегодня в Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошла торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов выпускникам, символично начавшаяся с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени Военной академии.

На торжественной церемонии присутствовали начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ветераны войск, представители государственных и исполнительных органов власти, Федеральной службы Войск национальной гвардии, руководящий состав академии, родные и близкие.

Закончив учёбу, вы получили все возможности успешно служить, и расти профессионально, – обратился к выпускникам начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он поблагодарил командиров и преподавателей за подготовку достойного пополнения офицерского корпуса, а выпускникам пожелал крепкого здоровья и успехов в совершенствовании профессионализма и воинского мастерства. «Среди выпускников немало продолжателей семейных династий. Это тоже традиция военной службы, передаваемая из поколения в поколение», подчеркнул начальник войск РХБ защиты ВС РФ.

Около 300 выпускников ВА РХБ защиты получили дипломы об окончании ВУЗа и нагрудные знаки о высшем образовании, среди которых представители более 10 иностранных государств.

В этом году 14 выпускников окончили ВА РХБ защиты с золотыми медалями, более 40 – с дипломом с отличием, в их числе – представители иностранных государств, которые отправятся служить на родину.

Проходить службу выпускники 2021 года будут в подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, кроме того 25 офицеров – в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

После вручения дипломов состоялась церемония прощания с Боевым Знаменем Военной академии, ппо окончанию которой выпускники, обратившись к ветеранам Великой Отечественной Войны, заверили их о своей готовности продолжать славные офицерские традиции.

В этот день много было сказано напутственных слов и пожеланий успешной службы на благо Отечества.

Выпускники и командование академии возложили гирлянды и цветы у Монумента славы войск РХБ защиты.

Затем состоялось выступление оркестра Военной академии и солистки Костромской государственной филармонии.

В завершении праздничных мероприятий личным составом Военной академии была организована посадка деревьев в ознаменование выпуска 2021 года и установка памятных табличек с фамилиями выпускников, окончивших академию с золотой медалью в период с 1932 по 2021 годы. Завершилось мероприятие посещением музея Военной академии.

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