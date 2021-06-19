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19.06.2021 (15:30)

Командующий войсками ЗВО вручил аттестаты выпускникам Суворовского училища в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище состоялся 65-выпуск воспитанников учебного заведения.

Аттестаты и знаки об окончании училища суворовцам вручали командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев, участники боевых действий, а также представители главных и центральных управлений Минобороны России.

Командующий войсками ЗВО выразил уверенность в высоком уровне подготовки кадетов, пожелал им дальнейших успехов в обучении и построении карьеры, поблагодарил преподавательский состав училища за воспитание выпускников.

В этом году училище окончили 63 суворовца, 18 из них – с золотой медалью. В церемонии выпуска приняли участие родители суворовцев и выпускники прошлых лет.

В завершающей части торжественного выпуска суворовцев состоялось музыкальное поздравление выпускников с участием воспитанниц пансиона Минобороны России, а также творческих коллективов города.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Выпуск , Суворовское училище
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