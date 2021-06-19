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19.06.2021 (11:00)

Команда Тихоокеанского флота принимает участие во всеармейском этапе конкурса «Аварийный район»

Под Хабаровском состоялось торжественное открытие всеармейского этапа конкурса профессионального мастерства среди аварийно-спасательных формирований «Аварийный район».

120 человек в составе 8 команд, представляющие 12 Главное управление, Тихоокеанский и Северный флота, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, МЧС России и Госкорпорацию «РОСАТОМ» вступили в борьбу за звание лучшего подразделения и право представлять Российскую Федерацию на «АрМИ-2021».

Главный судья конкурса «Аварийный район» – заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России контр-адмирал Андрей Субботин – во вступительном слове отметил:

«Вопрос обеспечения безопасности носит комплексный характер и для его решения необходимо объединение усилий различных ведомств и организаций, а также наличие высококвалифицированных и хорошо подготовленных специалистов, в том числе спасателей.

Одной из форм подготовки таких специалистов являются уже ставшие традиционными Армейские игры всеармейского и международного форматов».

В концертной программе церемонии торжественного открытия приняли участие военнослужащие гвардейского соединения специального назначения Восточного военного округа, творческие коллективы Хабаровска, юнармейцы отряда «Истоки» хабаровского соединения, оркестр штаба Восточного военного округа и рота почетного караула.

В первый день соревнований этап «Специальная полоса» прошли команды Тихоокеанского флота, Воздушно-космических сил, МЧС России и 12 Главного управления.

Лучшее время показала команда хабаровского соединения 12 ГУМО.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Аварийный район , АрМИ , Тихоокеанский флот
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