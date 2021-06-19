19.06.2021 (13:00)

Более 470 выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала-армии В.Ф. Маргелова получили золотые погоны

Сегодня в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала-армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) состоялся очередной выпуск офицеров и прапорщиков.

Из стен прославленного училища вышло более 400 лейтенантов и свыше 60 прапорщиков. Золотые погоны, в том числе, надели представители 12 иностранных государств.

Заместитель Министра обороны – руководитель Аппарата Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко на торжественной церемонии поздравил с окончанием выпускников прославленного военного училища Воздушно-десантных войск. Зачитал поздравление от Министра обороны Российской Федерации, Героя Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу.

«Хочу пожелать вам быстро освоится в воинских коллективах. Уверен, что полученные в училище знания, умения и навыки станут отличной стартовой площадкой для профессионального роста в войсках» - отметил в своем обращении к выпускникам заместитель руководителя военного ведомства.

На главном плацу прославленного училища 21 лейтенанту (в том числе двум военнослужащим иностранных государств) генерал-полковник Юрий Садовенко, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, приглашённые почетные гости вручили лейтенантские погоны и золотые медали «За отличное окончание военного образовательного учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации».

Сегодня из стен прославленного училища выпустилось всего более 470 военнослужащих. 121 выпускнику вручили дипломы с отличием (88 лейтенантов).

407 курсантов получили лейтенантские погоны. Из них погоны были вручены 69 офицерам из 12 иностранных государств, успешно закончивших специальный факультет и представляющих страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), государства ближнего и дальнего зарубежья.

Офицерские звания после завершения обучения по специальности «применение подразделений связи ВДВ» получили и 14 девушек-военнослужащих.

В торжественной церемонии, посвященной выпуску молодых лейтенантов и прапорщиков, приняли участие командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, представители центральных органов военного управления Минобороны России, командование училища. На праздник приехали ветераны Воздушно-десантных войск, начальники РВВДКУ, которые в различные года возглавляли учебное заведение, представители органов государственной власти и руководство Рязанской области, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие выпускников.

На сегодняшний день Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. РВВДКУ является крупным научным центром, где обучение ведут преподаватели с боевым опытом, среди которых 32 доктора и 179 кандидатов наук, 54 доцента кафедр.

Наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных Сил России в училище на специальном факультете осуществляется подготовка иностранных военнослужащих. В настоящее время здесь проходят курсы слушатели из более чем 25 стран.

За годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров, которые своей ратной службой внесли неоценимый вклад в развитие Красной армии, Советского Союза и историю боевой славы Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 83 Героя Российской Федерации.

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