19.06.2021 (10:45)
Артисты творческой группы ЦОК ВКС поздравили военных медиков с профессиональным праздником
18 июня состоялся концерт «Люди в белых халатах» артистов творческой группы Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, посвященный празднованию Дня медицинского работника. Он прошел в подмосковном военном госпитале, филиале № 2 ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны России.
В начале праздничного концерта с поздравлением в адрес сотрудников выступил начальник филиала военного госпиталя Минобороны России, полковник медицинской службы Богдан Стеценко.
Зрителями концерта, который проходил в клубе военной здравницы, стали военнослужащие ВКС, гражданский персонал Минобороны России, пациенты и сотрудники военного госпиталя.
Концертную программу вела лауреат международных и всероссийских конкурсов, сержант ВКС Анна Лазовская. Режиссер-постановщик – начальник группы культурного обслуживания войск ЦОК ВКС Динарит Демченко.
В ходе концерта прозвучали песни российской и советской эстрады, яркие зарубежные шлягеры, лирические композиции о самом прекрасном чувстве на свете – о любви.
В самобытной народной форме заслуженные артисты России Валентина Воронина и Геннадий Шишлин исполнили всеми любимые композиции
«Москва Златоглавая», «Марьина роща», «На тебе сошелся клином».
С праздником военных медицинских работников поздравили также участники творческой группы ЦОК ВКС в составе: лауреатов международных и всероссийских конкурсов Алексея Хвацкого и Ольги Рыбниковой, автора и исполнителя Любови Шепиловой, младшего состава Мастерской голоса “Путеводная звезда” клубного формирования “Взлет” ЦОК ВКС (рук. Светлана Келина).
Наградой творческому коллективу за прекрасный концерт стали продолжительные аплодисменты зрителей и благодарность от руководства военного медицинского учреждения.