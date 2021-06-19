19.06.2021 (10:30)

Новейший большой гидрографический катер «Владимир Козицкий» вошёл в состав Черноморского флота

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла торжественная церемония по подъёму Андреевского флага и приёму в состав флота новейшего большого гидрографического катера проекта 23040Г «Владимир Козицкий».

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчук. В церемонии приняли участие командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, представителей завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветеранов и духовенства.

Большой гидрографический катер «Владимир Козицкий» пополнил состав гидрографических судов Черноморского флота. В ближайшее время экипаж новостройки начнёт отработку курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению поставленных задач.

Также на этой неделе в состав Черноморского флота приняли большой гидрографический катер «Борис Слободник».

Справочно:

«Владимир Козицкий» – пятый большой гидрографический катер проекта 23040Г. Катер имеет длину 33 метра, предназначен для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, съёмки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тысяч метров.

«Владимир Козицкий» оснащен гидрографическим комплексом, который состоит из системы высокоточного определения координат расположения катера, мареографа, гидролокатора бокового обзора, а также многолучевого и однолучевого эхолота.

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