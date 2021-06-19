19.06.2021 (10:15)

В Севастополе завершился конкурс «Лучшее подразделение пожарной охраны» в рамках Всеармейского конкурса «Армейский запас-2021»

В Севастополе в рамках Всеармейского конкурса «Армейский запас-2021» завершился 4-й этап соревнований за звание «Лучше подразделение пожарной охраны» среди команд видов, родов войск, округов и флотов.

Торжественная церемония закрытия конкурса прошла на территории Черноморского высшего военно-морского училища им. Адмирала П.С. Нахимова под руководством начальника Службы пожарной безопасности Вооружённых сил Российской Федерации полковника Дмитрия Щипанова.

Соревнования проходили на тренажёрной базе Центра Материально-технического обеспечения Черноморского флота. За звание лучших военных пожарных боролись 14 команд из состава соединений и воинских частей видов, родов войск, округов и флотов.

По итогам соревнований первое место заняла команда Западного военного округа, второе – команда Южного военного округа, третье место у команды 9-го Управления Министерства обороны Российской Федерации.

Участники соревновались в преодолении специализированной полосы препятствий пожарного, подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, пожарной эстафете, боевом развёртывании пожарно-технического вооружения и непосредственно в организации слаженности действий при тушении различного вида возгораний.

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