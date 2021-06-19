19.06.2021 (10:00)

В Уссурийском СВУ состоялся 74-й выпуск суворовцев

В Уссурийске состоялся 74-й выпуск воспитанников Суворовского военного училища. Торжественная церемония традиционно прошла на плацу УСВУ, где учебное заведение размещается с 60-х годов прошлого века.

Из стен училища вступили во взрослую жизнь 63 суворовца. Они завершили учебу с хорошими показателями и продолжат постигать «науку побеждать» в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур.

К выпускникам с напутственной речью обратился начальник училища генерал-майор Николай Глинин. Он пожелал выпускникам нести через всю свою жизнь высокое звание суворовца, никогда не забывать о суворовском братстве и стать надежными защитниками Родины.

В текущем году учебное заведение пополнят новые куранты из Приморского края и других субъектов Дальневосточного федерального округа. Воспитанниками суворовского училища станут только те юноши, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

В торжественной церемонии приняли участие командующий общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморье генерал-майор Алексей Подивилов, представители органов государственной власти Уссурийска, ветераны и выпускники СВУ разных лет.

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