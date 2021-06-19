19.06.2021 (09:30)

Снайперы и гранатометчики общевойскового объединения ВВО отработали взаимодействие на полигоне « Бурдуны» в Бурятии

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, практически отработали задачи на полигоне Бурдуны.

Так, снайперы и гранатометчики отработали навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах днем и ночью.

Около 50% всех занятий на полигоне было проведено в темное время суток с использованием приборов ночного видения.

На всех этапах занятий применялся принцип состязательности, каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка.

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