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19.06.2021 (09:15)

В Забайкальском крае состоялась отправка призывников в соединения ПВО и морской пехоты Восточного Военного округа

На сборном пункте Забайкальского края состоялась отправка в войска  более 100 новобранцев в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу. Мероприятия были организованы с выполнением санитарных норм в связи с пандемией короновируса.

На сборном пункте призывники были обеспечены военной формой одежды, персональными электронными и банковскими картами, а также положенным вещевым имуществом и средствами индивидуальной медицинской защиты.

Сформированные воинские команды под руководством офицеров убыли в воинские части противовоздушной обороны и морской пехоты Восточного военного округа. Помимо этого, состоялась отправка команд в окружной учебный центр по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, дислоцированный в Забайкальском крае, а также подразделения общевойсковой армии ВВО.

Особенность нынешнего призыва состоит в том, что перед началом призывных мероприятий молодых людей проверяли на наличие коронавируса с использованием экспресс тестов без забора крови. В дальнейшем, уже в войсках, новобранцы в добровольном порядке смогут  провакцинироваться отечественной вакциной «Гам-Ковид-Вак».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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