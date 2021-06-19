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19.06.2021 (08:45)

В Амурской и Еврейской областях идёт подготовка к военно-техническому форуму «Армия-2021»

В городах Амурской и Еврейской областей продолжается подготовка к военно-техническому форуму «Армия-2021». Военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа запланировано провести более 90 мероприятий во время проведения форума.

Для гостей форума будут представлены новые образцы  боевой техники, комплексов связи, инженерной техники. Также для зрителей организуют показ практических  действий мотострелковых  подразделений.

 Помимо выставок вооружения военной техники на форум будут приглашены представители центров дополнительного образования, которые позволят гостям форума увидеть различные модели самолётов времён Великой Отечественной войны, попробовать уложить парашют Д-10 и посостязаться в сборке и разборке автомата.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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