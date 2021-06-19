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19.06.2021 (08:15)

Военные полицейские ВВО в ходе тренировки предотвратили нападение на режимный объект

В Республике Бурятия состоялось тренировка с военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа по противодействию терроризму.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие отработали задачи по блокированию группы условных «террористов», попытавшихся проникнуть на территорию военного объекта.

В ходе учебного боя часть нападавших была уничтожена, остальные «террористы» были задержаны.

Подобные тренировки направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств.

В ходе тренировки было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военная полиция
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