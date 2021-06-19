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19.06.2021 (09:00)

Разведчики ЮВО приступили к отработке тактико-специальных задач с применением квадроциклов высокой проходимости

Военнослужащие разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии приступили к отработке тактико-специальных задач с применением квадроциклов высокой проходимости.

Свыше 800 разведчиков ЮВО усовершенствуют боевую выучку в различных условиях природного ландшафта. Военнослужащие будут активно применять современную мототранспортную технику при выполнении разведывательных и дозорных задач в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций на полигоне.

Также военнослужащим предстоит отработать действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов. Разведчики отработают задачи по поиску и взятию в плен условного противника, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.

Особое внимание будет уделено совершенствованию навыков применения современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Комплекс «Стрелец» обеспечивает речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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