19.06.2021 (08:30)

Медики ЮВО развернули современный полевой пневмокаркасный госпиталь на учении в Абхазии

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках учения развернули полевой пневмокаркасный госпиталь и полевой пункт управления медицинским обеспечением.

Медики соединения оперативно установили современный высокооснащенный медицинский палаточный госпиталь, после развертывания модулей военнослужащие медицинской роты выполнили их маскировку.

По плану учения медики выполнили прием условно зараженных военнослужащих, их госпитализацию и оказание терапевтической помощи в полевых условиях.

Полевой госпиталь предназначен для оказания широкого спектра медицинской помощи от первичного приема до проведения мероприятий реанимации и оперативного вмешательства. Палаты оснащены современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, пунктами термометрии и обеззараживания, аппаратами ультразвукового исследования и рентгенографии. В сутки медики подобного госпиталя могут принять порядка 200 человек.

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