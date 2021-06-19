19.06.2021 (08:00)

Гости мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» в Черкесске увидят горных лошадей и минно-розыскных собак ЮВО

Гостям мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на площадках Южного военного округа в Карачаево-Черкесии продемонстрируют возможности связки уникальных вьючно-транспортных лошадей подразделения материально-технического обеспечения горной бригады ЮВО по транспортировке минометов и боеприпасов к ним.

В ходе динамического показа с горными мотострелками ЮВО также спланирован спуск разведывательной группы со скалы с использованием горного снаряжения, захват и уничтожение объекта диверсионно-разведывательной группы условного противника, преодоление водной преграды с использованием альпинистского инвентаря, а также инженерная разведка местности с помощью специально обученных минно-розыскных собак.

Форум в Черкесске состоится в период с 26 по 28 августа в парке культуры и отдыха «Зелёный остров». Посетителям продемонстрируют вооружение и военную технику 49-й общевойсковой армии ЮВО и других силовых ведомств, в том числе гаубицу «Мста-Б», 120-мм миномет «Сани», переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот», транспортер-тягач МТ-ЛБВМК и др.

Всего на территории округа и зарубежных военных баз ЮВО форум пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы в период с 26 по 28 августа 2021 года. Соединения и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» проводится в целях инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, внедрения передовых разработок и технологий в интересах Минобороны России, стимулирования деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций.

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