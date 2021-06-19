19.06.2021 (07:30)

В Ростовской области открыли памятник Федору Токареву

В 150-летие Федора Токарева в станице Егорлыкской Ростовской области открыли памятник знаменитому оружейнику.

В церемонии открытии бюста создателя легендарного ТТ приняли участие военнослужащие Южного военного округа, юнармейцы Егорлыкского района, представители казачества, администрации района и ветераны Вооруженных Сил.

После мероприятия юнармейцы посетили районный краеведческий музей, где ознакомились с экспозицией, посвященной Токареву.

Федор Токарев создал около 150 различных образцов разработанных им систем. Главным детищем конструктора стали пистолет ТТ, а также самозарядные винтовки СВТ-38 и СВТ-40, которые применялись в боях Великой Отечественной войны.

При этом сфера интересов Токарева не ограничивалась оружием. Федор Васильевич также увлекался фотографией и конструированием фототехники. В 1948 году он разработал первый советский фотоаппарат для панорамной съемки ФТ, один из образцов которого сегодня хранится в музее станицы Егорлыкской.



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