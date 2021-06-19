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19.06.2021 (07:00)

15 призывников из Волгоградской области отправятся на службу в Президентский полк

На территории сборного пункта Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде состоится торжественная отправка призывников для прохождения военной службы в Президентском полку.

15 новобранцев из Волгоградской области отобраны военным комиссариатом в соответствии с предъявляемыми требованиями по физической подготовке, образованию, психической устойчивости.

По прибытии в воинскую часть им предстоит выполнять задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других государственных объектов, участвовать в почетных караулах и нести службу у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Всего из Волгоградской области планируется направить в ряды ВС РФ более 2,2 тыс. призывников.

При проведении мероприятий весеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию, либо ранее переболели COVID-19 и имеют антитела.

Все новобранцы могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Призывник , Южный военный округ
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