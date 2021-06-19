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19.06.2021 (06:00)

В главной базе Тихоокеанского флота завершился чемпионат Восточного военного округа по стрельбе из штатного оружия

На протяжении двух соревновательных дней девяносто стрелков, представляющих объединения, соединения и части окружного подчинения, состязались в умении вести огонь из штатного оружия.

На полигоне соединения морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» участники соревнований поражали мишени из автомата Калашникова В стрелковом тире одного из отделений полиции УМВД России по г. Владивостоку военнослужащие вели огонь из пистолета Макарова.

Мастерское владение штатным оружием продемонстрировали многие участники состязаний. Примечательно, что одним из лучших в личном зачёте соревнований был признан заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Он стал чемпионом округа при выполнении упражнения «ПМ-3» и серебряным призёром по итогам выполнения упражнения «ПМ-1».

В командном зачёте победителей и призёров организаторы соревнований разделили на три группы. В первой - чемпионами стали военнослужащие армии ВВС и ПВО округа, во второй – стрелки окружного учебного цента, а в третьей – соединения управления ВВО.

После соревнований прошла церемония награждения победителей и призёров чемпионата. Им вручили грамоты, медали и кубки.

В период проведения первенства многие участники выполнили или улучшили свои спортивные разряды по военно-прикладной дисциплине.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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