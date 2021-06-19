19.06.2021 (05:30)

Во Владивостоке состоялся 78-й выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова

Во Владивостоке на Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся 78-й по счету выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О.Макарова.

В торжественной церемонии производства в офицеры и мичманы принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители администрации Приморского края, представители ветеранских и общественных организаций региона, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, юнармейцы, родные и близкие выпускников, священнослужители.

Лейтенантские погоны и морские кортики получили 116 офицеров. 34 выпускника училища получили дипломы и мичманские погоны.

Традиционно, курсантам, окончившим военное училище с отличием, в этом году таких выпускников 6, документы об образовании, погоны и кортики вручил командующий Тихоокеанским флотом. Адмирал Сергей Авакянц поздравил выпускников с успешным окончанием обучения и пожелал им успехов в служении Отечеству.

За период обучения выпускники сдали весь комплекс экзаменов и зачетов, что полностью соответствует требованиям к промежуточной аттестации высшего и среднего профессионального образования. Курсанты завершили освоение образовательной программы, прошли морскую практику и стажировку на кораблях ТОФ.

Церемония выпуска офицеров и мичманов завершилась торжественным прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова и общим фотографированием.

Молодые офицеры и мичманы, прошедшие обучение в ТОВВМУ, будут нести службу на всех флотах и на Каспийской флотилии, однако большая их часть распределена на корабли и в части Тихоокеанского флота.

Справочно:

В единственном высшем военно-морском учебном заведении на Дальнем Востоке курсанты проходят обучение по семи специальностям высшего образования: кораблевождению и эксплуатации морских средств навигации, применению и эксплуатации морского вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических средств, радиотехнических средств кораблей и другим.

За время существования ТОВВМУ было произведено 78 выпусков, подготовлено более 20 тыс. офицеров, из которых более 240 стали адмиралами и генералами. 17 выпускников и сотрудников училища получили звания Героя Советского Союза и Героя России.

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