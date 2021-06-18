18.06.2021 (23:30)

В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в церемонии открытия военно-патриотического комплекса «Дорога Памяти и Партизанская деревня»

В преддверии священной и скорбной даты в истории Отечества – 80-летия начала Великой Отечественной войны заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, командование Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, почетные гости города Вольска и Саратовской области, а также выпускники 9(21) курсантской роты 1976 года Вольского высшего военного училища тыла принял участие в торжественной церемонии открытия военно-патриотического комплекса «Дорога Памяти и Партизанская деревня», расположенного на территории учебно-тренировочного комплекса «Красное поле» Вольского филиала Военной академии МТО.

«Партизанская деревня» представляет собой образ партизанского отряда, начавшего свое существование в первые дни войны и закончившего в 1944 году. Военно-патриотический комплекс создан силами преподавателей и курсантов института. Цели и задачи экспозиции под открытым небом — рассказать об истории партизанского движения, о жизни и быте тех, кто с первых дней войны встал на защиту Родины. Комплекс оборудован всеми необходимыми атрибутами - землянки, штаб, медсанчасть, баня, продовольственный склад, кухня, столовая и хозяйственный двор. Есть собственная типография, сапожная и швейная мастерские для ремонта обмундирования и импровизированная сцена для концертов и политзанятий. На территории партизанской деревни находится музей, где представлены уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами на местах боев. Партизанская деревня времен войны полностью воссоздана по фотографиям архивов военно-исторических музеев, воспоминаниям партизан – ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Для удобства осмотра посетителями, объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них – доподлинно воссоздана по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

Музейный комплекс «Дорога памяти» представляет объекты военных лет с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. В состав комплекса входят экспозиции: «Мирное время», павильон с экспозициями, «Тыл - фронту», «Рубеж обороны», «Ужасы войны», «На защите неба Родины», «На привале», «Защитники Родины» и «Подвиг Середы».



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