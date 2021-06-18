18.06.2021 (23:00)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал филиал Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулёва

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва г. Вольск, Саратовской области.

На площадке учебно-тренировочного комплекса по подготовке специалистов продовольственной службы филиала Военной академии заместителю Министра обороны продемонстрировали выставку достижений предприятий промышленности, где он осмотрел представленное вооружение, приборы двойного действия, перспективные образцы военной формы и военной обуви, тканей, инновационные рационы питания, а также индивидуальные рационы питания стандарта Халяль.

Генералу армии Дмитрию Булгакову была представлена перспективная разработка универсальной самоходной транспортной платформы

(УСТП) – КОНЦЕПТ, которая предназначена для перемещения грузов и транспортирования специального оборудования в дистанционно-управляемом режиме, либо в автономном режиме по заранее заданному маршруту по дорогам с любым покрытием, а также по пересечённой местности. Данное устройство может оснащаться системами радио подавления, оснащаться постановщиком помех, возможно её применение при эвакуации раненых с поля боя, а также для транспортной логистики на складах, производственных площадках в автономном режиме.

Замминистра осмотрел универсальную самоходную машину (УСМ-1), предназначенную для логистической деятельности с функциями от вилочного погрузчика для транспортёра-тягоча. Для снижения риска работы в условиях повышенной опасности, управление УСМ -1 выполнено дистанционным, кроме этого может оснащаться дополнительными видеокамерами и захватами.

Также, представителями промышленности была представлена автоматизированная система с шаттлами (АСШ), которая представляет собой дистанционно-управляемый шаттл с автономным питанием, предназначенный для перемещения паллет внутри каналов глубинных стеллажей. Система обеспечивает автоматизацию складирования и обработки грузов в системах хранения высокой плотности и позволяет максимально использовать объём складских помещений.

На учебных местах тактического комплекса курсанты филиала Военной академии продемонстрировали заместителю Министра обороны свою выучку по отработке «Комплексной задачи» по подготовке специалистов материального обеспечения.

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