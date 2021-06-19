19.06.2021 (01:00)

На полигоне «Раевский» состоялась церемония закрытия совместного учения «Славянское братство-2021»

18 июня 2021 года на полигоне «Раевский» состоялась торжественная церемония закрытия совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021», в ходе которой прозвучали государственные гимны участников международного учения, а также были вручены награды и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим.

Военнослужащие совершили «прыжок дружбы» с национальными флагами и флагом Воздушно-десантных войск.

Руководством совместного учения были подведены итоги, а в адрес его участников прозвучали слова благодарности за выполнение всех поставленных задач.

Военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии обменялись памятными сувенирами и пожали друг другу руки, поблагодарив за совместную работу.

В завершении мероприятия для всех его участников выступил вокально-инструментальный ансамбль Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск «Синева».

СПРАВОЧНО

Международные учения "Славянское братство-2021" проводились в период с 8 по 18 июня текущего года. Военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии отрабатывали вопросы планирования и отработки совместных действий, посвященных контртеррористической проблематике в составе многонациональной тактической группы в назначенном по условиям учения районе. 16-18 июня с.г. состоялась активная фаза совместных учений.

Всего в учении принимало участие около 100 военнослужащих сводного подразделения специального назначения Вооруженных сил Сербии, порядка 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ. Действия наземной группировки войск поддерживались самолетами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России.



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