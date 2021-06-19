19.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы провели интерактивный урок в средней школе Мартунинского района



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели интерактивный урок в средней школе Мартунинского района

Военнослужащие миротворческого контингента были приглашены в среднею школу населенного пункта Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха для проведения урока по соблюдению требований безопасности в период школьных каникул.

Ученики средних и старших классов стали участниками интерактивного урока, в ходе которого военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали школьникам о повышенной опасности нахождения в районах, где ранее шли боевые действия из-за большого количества взрывоопасных предметов, а также о способах оказания первой медицинской помощи.

«Это для меня уже четвёртое занятие, на всех занятиях дети меня внимательно слушают. Хочется до них довести способы оказания первой помощи, потому что в жизни и в быту пригодится», - сказал офицер российского миротворческого контингента Чермен Дзутцев.

Российские офицеры продемонстрировали детям изображения основных видов взрывоопасных предметов, встречающихся на территории Нагорного Карабаха, а также на практике объяснили правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Школа, в которой проходил урок, ранее была проверена российскими саперами на взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы, после чего дети смогли приступить к занятиям.

За время выполнения миротворческих задач на территории Нагорного Карабаха российские военнослужащие около 60 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. В общей сложности в этих мероприятиях приняло участие более 5000 школьников и студентов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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