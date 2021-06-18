18.06.2021 (22:30)

В Военно-морском политехническом институте прошла церемония вручения дипломов об окончании обучения

18 июня в Военно-морском политехническом институте была проведена церемония вручения дипломов об окончании обучения и производства выпускников в корабельные инженеры. Ритуал по сложившейся традиции проводился на территории ГМЗ "Павловск".

Торжественная церемония началась с вноса государственного флага Российской Федерации и военно-морского флага, после чего начальник института капитан 1 ранга Андрей Клименко, обойдя строй и поздорововшись с выпускниками, подал начальникам факультетов команду к вручению дипломов.

В парадном строю выпускников находилось болен 300 курсантов 5 курса, 65 из которых окончили обучение с отличием, а восьмерым были вручены золотые медали.

Военно-морской политехнический институт сегодня является правопреемником трех лучших инженерных училищ: ВМИУ имени В.И. Ленина, ВМИУ имени Ф.Э. Дзержинского и ВМУРЭ имени А.С. Попова. И сегодня выпускники Военно-морского политехнического института были удостоены чести получать дипломы из рук адмиралов, в разное время возглавлявших эти училища: контр-адмирала Юрия Халиулина, контр-адмирала Игоря Колесникова, контр-адмирала Николая Соколова, контр-адмирала Николая Ковалевского. После вручения дипломов каждый из адмиралов произнес напутственные слова выпускникам, которые уже завтра пополнят корпус военно-морских офицеров.

От имени стоящих в строю выпускников, слова благодарности педагогам, командованию и ветеранам института произнес старшина 2 статьи Руслан Беленков, который заверил что им никогда не будет стыдно за будущих офицеров-инженеров российского флота!

В своем заключительном слове начальник Военно-морского политехнического института капитан1 ранга Андрей Клименко пообещал ветеранам что качество подготовки год от года будет только расти, а современный Военно-Морской Флот России будет пополняться настоящими профессионалами.

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